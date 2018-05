Furto con destrezza in via Mascarella: quarantacinquenne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un quarantacinquenne bolognese per furto con destrezza. E’ successo l’altra sera in via Mascarella, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che un gruppo di giovani si erano messi a rincorrere un ladro che aveva appena scippato una ragazza davanti a un locale di via Mascarella. All’arrivo dei militari, il ladro, identificato nel quarantacinquenne, è stato preso in consegna e accompagnato in caserma per essere sottoposto ad altri accertamenti che hanno rilevato i precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il soggetto ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.