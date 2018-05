Estorsione nei confronti di imprenditore edile. Carabinieri eseguono decreto di fermo nei confronti di 3 uomini del clan

Qualiano (NA) i Carabinieri della stazione di Qualiano e della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla D.D.A. di Napoli nei confronti di 3 uomini ritenuti affiliati al clan camorristico dei “De Rosa” attivo tra Qualiano e i comuni confinanti.

Agostino Ciccarelli, detto “bombolone”, 54enne di Giugliano, Salvatore Sigillo, detto “totore dei telefonini”, 43enne di Qualiano e Antonio Bevilacqua, un 22enne di Villaricca, sono ritenuti responsabili di estorsione aggravata da metodo e finalità mafiosi.

Per 4 volte nel corso degli ultimi giorni si sono presentati da un imprenditore edile di Qualiano “evocando” la loro appartenenza al clan “De Rosa” e, a forza di violenze, minacce e intimidazioni, lo hanno piegato a consegnare 500 euro. Si trattava, però, solo di un anticipo della richiesta estorsiva totale: l’uomo, infatti, avrebbe dovuto pagare 10mila euro per continuare a lavorare tranquillamente con la sua impresa nell’immobile, per altro, di sua proprietà.

I 3 sono stati associati al Centro Penitenziario di Secondigliano in attesa dell’udienza di convalida.