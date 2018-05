Controllo del territorio. Arrestato un pregiudicato, denunciate nove persone e segnalati nove assuntori di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito di un predisposto e mirato servizio di controllo del territorio, volto a garantire nell’arco serale e notturno maggiori condizioni di sicurezza sul territorio, in particolare in quello di Barcellona e Falcone, hanno arresto una persona in esecuzione ad ordine di espiazione pena, deferito in stato di libertà n. 9 soggetti, resisi responsabili di diversi reati, e segnalato al Prefetto di Messina n. 9 assuntori di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo ha visto coinvolti gli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché quelli delle Stazioni di Barcellona, Falcone e Furnari, consentendo di svolgere numerosi e mirati controlli nei luoghi di maggiore aggregazione del comprensorio.

La persona arrestata L.F., pregiudicato 40 enne di Falcone, è stato condannato dal Tribunale di Patti e dovrà scontare la pena di anni 1, mesi 5 e gg. 21 di reclusione. Il provvedimento scaturisce da attività investigativa svolta dalla Stazione CC di Falcone, a riscontro di reiterati episodi di maltrattamenti in famiglia commessi sin 2011.

I nove soggetti denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, si sono resi responsabili rispettivamente: uno di furto aggravato commesso all’interno di esercizio commerciale; due di detenzione abusiva di munizioni in quanto trovati in possesso di diverse cartucce per fucile da caccia; uno di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, uno per guida senza patente e 4 per guida sotto l’effetto di alcool.

Nell’ambito dell’attività di contrasto al settore degli stupefacenti, oltre una persona deferita all’Autorità Giudiziaria per violazione all’art. 73 DPR 309/1990, sono state segnalate alla Prefettura di Messina n. 9 giovani trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un totale di circa 40 grammi.

I controlli eseguiti con alcoltest hanno consentito di deferire in stato di libertà quattro persone che presentavano un tasso alcolemico superiore al limite consentito, con contestuale ritiro delle rispettive patenti di guida. E’ stata, altresì, rilevata un infrazioni al codice della strada per guida senza patente perché mai conseguita.

Il servizio, nel suo bilancio complessivo, ha consentito di controllare n. 3 attività commerciali, n. 129 persone, 46 veicoli, il ritiro di 5 patenti di guida ed il fermo amministrativo di 5 veicoli.