Blitz in abitazione dei Carabinieri nel quartiere Giostra. Padre e figlio trovati in possesso di droga e arrestati

Messina: Due pusher, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a seguito di un blitz in abitazione effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro in collaborazione con i militari della Stazione di Giostra.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando i militari dell’Arma hanno deciso di fare irruzione all’interno di un’abitazione del quartiere Giostra dalla quale era stato osservato un via vai di giovani.

Sospettando un’attività illecità di spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri hanno deciso di entrare in casa ed effettuare una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo.

Il 50enne Salvatore Rolla ed il figlio 22enne Simone sono stati tratti in arresto dai Carabinieri perché trovati in possesso di quasi 50 grammi di marijuana, suddivisi in 39 involucri pronti per essere spacciati, e di un bilancino di precisione utilizzato per suddividere e confezionare le varie dosi che erano state racchiuse all’interno di piccoli fogli di giornale.

Padre e figlio sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa mattina i due sono comparsi davanti al Giudice presso il Tribunale di Messina per rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a loro contestato.

Al termine del rito direttissimo l’arresto effettuato dai Carabinieri è stato convalidato e nei confronti dei due spacciatori il Giudice ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in attesa della prossima udienza