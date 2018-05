Arrestato 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Cisterna di Latina: Nella mattinata odierna, a conclusione di attività investigativa tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del locale comando stazione hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, D.N. 22enne del luogo, poichè, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 2 ovuli di cocaina per un peso complessivo di gr 6, nonché di gr. 21 di hashish e materiale per il taglio e confezionamento, sequestrati.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall’A.G.