Milano: Spaccio tra minorenni a Legnano

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona, ha arrestato a Legnano un giovane 17enne italiano per spaccio di droga.

Le informazioni acquisite nel corso dei servizi degli agenti del Commissariato di Legnano ha portato i poliziotti sulle tracce di giovani ragazzi in età scolare che erano soliti acquistare e consumare sostanze stupefacenti nelle pertinenze della Stazione F.S. di Legnano.

Mercoledì mattina, nel corso di un servizio mirato, gli agenti hanno notato un giovane italiano diciassettenne intento a smerciare dosi di sostanza stupefacente ad alcuni coetanei, dietro debito compenso. Notata la presenza dei poliziotti, i ragazzi presenti hanno cercato di disfarsi dello stupefacente in possesso che, raccolto e sequestrato dagli agenti, risultava constare di gr. 20 circa di marijuana ripartita in dosi già pronte per l’uso personale, evidenziando che la quantità più consistente veniva rinvenuta nelle mani dello spacciatore.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di quest’ultimo consentiva di rinvenire e sequestrare un’ulteriore piccola quantità della medesima sostanza.

Il giovane autore veniva deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni in Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli abituali consumatori (due diciassettenni ed un quindicenne), venivano sanzionati in via amministrativa ai sensi della normativa prevista in tema di stupefacenti e, in seguito, affidati ai rispettivi genitori.