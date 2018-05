la Polizia indaga un’italiana per favoreggiamento della prostituzione e sequestra 5 appartamenti (Video)

Milano: La Polizia di Stato ha svolto una attività d’indagine a Milano relativa ad una ipotesi di favoreggiamento della prostituzione che vede come indagata una cittadina italiana di origine brasiliana, del 1972, che ha portato a sequestrare 5 appartamenti di proprietà della stessa. L’attività condotta dai poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria della Questura di Milano ha preso le mosse da esposti presentati lo scorso anno dagli amministratori di stabili ubicati nella zona di competenza, in cui, per conto degli inquilini, si segnalava che due appartamenti di proprietà o riconducibili alla predetta donna venivano affittati a giovani donne per periodi molto brevi e che presso gli stessi si vi era un via vai di uomini estranei al palazzo ad ogni ora del giorno.

Rappresentati gli esiti degli accertamenti all’A.G., questa ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori acquisizioni di prove tramite attività tecniche, che hanno pienamente confermato l’attività di favoreggiamento della prostituzione. Sono state intercettate, infatti, conversazioni fra la stessa ed alcune clienti che chiedevano se gli alloggi fossero disponibili per determinati periodi e contrattavano il costo degli affitti con la medesima, facendo riferimenti, se non espliciti comunque molto chiari, al genere di attività che vi avrebbero svolto.

In ogni caso tutte le potenziali clienti, sia che manifestassero di conoscerla già sia che fossero al primo contatto, si sono rivolte alla R. P. senza dover in alcun modo dissimulare lo scopo della locazione, facendo chiaramente emergere come la stessa sia nota nel giro delle escort/prostitute per mettere a disposizione gli appartamenti di cui dispone per quel genere di attività.