Viola più volte gli arresti domiciliari e finisce in carcere

Aprilia: Nella mattina odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale reparto territoriale hanno tratto in arresto, V. M., 33enne di origini croate, domiciliata nel predetto comune, in ottemperanza all’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha condiviso le risultanze investigative prodotte dal citato reparto, il quale ha documentato, in più circostanze, le violazioni alle prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari commesse dalla donna, sottoposta alla predetta misura, poiché responsabile del reato di furto.

L’arrestata è stata associata presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione dell’A.G.