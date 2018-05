Spacciatore arrestato al porto Catania grazie all’intervento di una pattuglia dell’Esercito

Strade Sicure al Porto di Catania

Catania, 10 maggio 2018. Nella mattinata di oggi una pattuglia motorizzata dell’Esercito, impegnata presso il porto di Catania in attività di presidio e prevenzione dei reati in genere, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, ha consegnato uno spacciatore alle Forze dell’Ordine. Alla vista dei militari, l’uomo cercava di disfarsi di un involucro gettandolo per terra e si dava alla fuga. Constatando quanto stava accadendo, il personale dell’Esercito, in forza al 62° reggimento fanteria “Sicilia”, interveniva prontamente bloccando l’individuo e procedendo all’identificazione, in attesa dell’arrivo della volante della Polizia di Stato precedentemente allertata. All’arrivo degli agenti, l’uomo consegnava spontaneamente anche un involucro contenente cocaina, prima di essere tradotto presso la Questura di Catania per gli accertamenti di rito. L’Operazione “Strade Sicure”, in concorso alle Forze di Polizia, garantisce la presenza di “sentinelle” nelle nostre città per la prevenzione della criminalità e la sicurezza di tutti i cittadini.

