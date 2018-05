Arresto per stupefacenti. Sequestrati droga e denaro

Pontinia (LT). In data 10 maggio 2018, nel corso di un servizio perlustrativo, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di Latina, traevano in arresto per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” L. E., cittadino albanese 36enne residente a Pontinia. L’uomo, controllato a bordo della propria autovettura, a seguito di perquisizione veicolare e personale veniva trovato in possesso di un involucro termo sigillato contenente grammi 105 di sostanza stupefacente del tipo cocaina occultato sulla propria persona. Nel corso della successiva perquisizione, effettuata presso l’abitazione del predetto, venivano rinvenuti un bilancino di precisione ed euro 10.250,00 in banconote di vario taglio, opportunamente avvolti in due distinte confezioni sottovuoto. L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Latina a disposizione della competente A.G.