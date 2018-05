Arrestata una persona su mandato dell’A.G.

Aprilia (LT): Nella giornata di ieri i Carabinieri dell’arma locale, hanno tratto in arresto R.E., 30enne del posto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Velletri (RM).

L’uomo, associato presso la casa circondariale di Latina, dovrà espiare la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, poiché ritenuto responsabile del reato di furto, commesso in provincia di Roma, nel mese di gennaio di quest’anno.