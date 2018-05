Ubriachi al volante in occasione della festa del vino. Due automobilisti denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Dozza hanno identificato due automobilisti ubriachi. E’ successo l’altra sera durante un servizio di controllo alla circolazione stradale che i militari stavano facendo sulla via Emilia, in occasione di una manifestazione dedicata al vino che si stava tenendo a Dozza. La via Emilia è una strada ad alta densità di traffico e durante i fine settimana è transitata anche da soggetti sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Questa volta, a finire nei guai per guida sotto l’influenza dell’alcol, sono stati due italiani, un ventinovenne alla guida di una Volkswagen Golf e un quarantacinquenne al volante di una Peugeot 208 che stavano tornando a casa. Il primo automobilista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché positivo all’alcol test con un valore di 1,17 g/l , mentre il secondo è stato segnalato alla Prefettura a seguito di un valore maggiore dello 0,5 g/l ma minore dello 0,8 g/l. Per i due soggetti è scattato il ritiro della patente di guida.