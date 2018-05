Servizi straordinari di controllo del territorio: due arresti e una denuncia

Latina (LT): In data 8 maggio 2018, in Latina, nel corso di un servizio straordinario per il controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nei quartieri ad alto indice di degrado e criminalità, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia, traevano in arresto:

Un minorenne di nazionalità egiziana, domiciliato presso una struttura di accoglienza di questa provincia. Il predetto, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i minori di Napoli, nel mese di aprile di quest’anno, per i reati di “rapina e lesioni“, è stato rintracciato, a seguito di specifica attività info-investigativa, in via Giulio Cesare, in zona autolinee. Nel medesimo contesto operativo, lo stesso veniva sorpreso mentre cedeva gr.0,5 di sostanza stupefacente, del tipo hashish, ad un altro connazionale minorenne. A seguito di perquisizione personale, il minore veniva, altresì, trovato in possesso di ulteriori gr. 8 di analoga sostanza, già suddivisa in dosi, sottoposta a sequestro.

Il prevenuto, ritenuto responsabile anche del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, è stato condotto presso un centro di prima accoglienza di Roma, per la successiva udienza di convalida.

― E.A. 23enne di nazionalità tunisina, in Italia senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di “rapina e lesioni personali”.

Il giovane è stato sorpreso all’interno del centro commerciale “Latina Fiori”, mentre tentava di trafugare degli accessori di telefonia. Prontamente fermato da un addetto alla vigilanza, ha reagito colpendolo con calci e pugni, nel tentativo di darsi alla fuga. Grazie all’intervento dei militari operanti, il prevenuto è stato bloccato e tratto in arresto. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.

L’arrestato è stato temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che a suo carico pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, emesso nel mese di aprile di quest’anno, dalla Questura di Latina;

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, veniva deferito, in stato di libertà, un 33enne cittadino di nazionalità algerina, residente a Latina, per i reati di “ricettazione e uso di atto falso”.

L’uomo, fermato a bordo di un ciclomotore, condotto da un suo connazionale, un 32enne, in Italia senza fissa dimora, esibiva una patente di guida, rilasciata dalla MCTC di Roma, palesemente falsa.

Nella circostanza i militari operanti accertavano, altresì, che il citato 32enne risultava colpito da un ordine di espulsione dal territorio italiano, emesso nel mese di dicembre dello scorso anno dalla Questura di Latina.