Evade dai domiciliari, arrestata

Fondi (LT) : L’ 8 maggio 2018, i militari dell’Arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di evasione, una 30 enne del posto, sottoposta alla misura restrittiva degli arresti domiciliari. La stessa, nel corso di un controllo, veniva sorpresa dai Carabinieri, fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione, pertanto scattava l’arresto della donna, che è stata ricondotta presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.