Arrestato per evasione da domiciliari

Latina: In data 07 maggio 2018, i militari della stazione Carabinieri di borgo grappa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto per il reato di “ evasione ” un 28enne del luogo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L’uomo risultava assente dalla propria abitazione senza giustificato motivo durante i controlli effettuati. L’arrestato veniva condotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo previsto per il 9 maggio 2018.