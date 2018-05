Aprilia (LT). Operazione anti droga, due arresti

Aprilia (LT). In data 7 maggio 2018, i Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di attività info-investigativa, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio, in concorso, di sostanze stupefacenti” un 26enne del luogo, unitamente alla sua convivente di 28anni, cittadina rumena. Gli stessi, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 3 piante di “marijuana” dell’altezza di mt. 1,40 circa per un peso complessivo di chilogrammi 3,190, un chilogrammo della medesima sostanza essiccata, cinque lampade temporizzate, materiale per il confezionamento dello stupefacente e bilancini di precisione.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.