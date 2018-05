Squadra Mobile “Operazione Bassett” 5 arresti (Video)

All’alba di oggi, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa in data 28.4.2018 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di n.5 persone, traendo in arresto:

I . BASSETTA Alberto, (cl.1985), pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari;

2. VACCALLUZZO Francesca, (cl.1985), per la quale il G I P ha disposto gli arresti

domiciliari;

3. BASSETTA Carmelo, (cl.1967), pregiudicato;

4. COSTANTINO Matteo Agostino, (cl.1986), pregiudicato, in atto sottoposto agli arresti domiciliari,

5. CASTAGNA Giuseppe, (cl.1975), pregiudicato, in atto sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza,

ritenuti responsabili, singolarmente e in concorso tra loro, di avere illecitamente ricevuto, detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina. La misura cautelare st fonda sugli esiti di indagini di tipo tecnico avviate a seguito dell’arresto di BASSETTA Alberto, effettuato in data 21 aprile 2017 da personale dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato Sezionale di P.S. San Cristoforo, perché resosi responsabile del reato di detenzione illegale di parti di arma da guerra nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaine. L’arresto veniva eseguito nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel corso del quale personale dei predetti uffici rinveniva e sequestrava, all’interno di un pozzetto dell’acqua di via S. Maria delle Salette angolo via Zirilli, ubicato in prossimità dell’abitazione di BASSETTA Alberto, una busta trasparente in sottovuoto contenente cocaina, dalla quale si potevano ricavare ventisette dosi medie giornaliere. Nel corso di successiva perquisizione eseguita in una stalla ubicata in Cortile Ariete n.12, anch’essa nella disponibilit6 di BASSETTA Alberto, all’interno di un pensile da cucina veniva rinvenuto un caricatore AK- 47, parte di un fucile mitragliatore kalashnikov. Gli esiti dei servizi di intercettazione dei colloqui carcerari autorizzati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ed eseguiti da personale della Squadra Mobile – Sezione Antidroga, intrattenuti dal citato BASSETTA Alberto con i familiari, hanno fatto emergere il coinvolgimento della moglie, VACCALLUZZO Francesca, di BASSETTA Carmelo, “ COSTANTINO Matteo Agatino e CASTAGNA Giuseppe nell’illecito traffico di droga. Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Catania – piazza Lanza ad eccezione di VACCALLUZZO Francesca che é stata sottoposta agli arresti domiciliari. L’operazione ’e stata denominata “Bassett”.