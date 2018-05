Aggressione Agenti PM. La condanna del sindaco Leoluca Orlando

“Voglio esprimere la mia netta condanna per l’incivile gesto perpetrato dal gestore del Bar Garibaldi nei confronti di alcuni agenti della Polizia Municipale in servizio a cui va la mia solidarietà , dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Palermo. Spero sia chiaro che non si può abbassare l’asticella dell’attenzione contro chi considera ancora la nostra città come una zona franca e che invece percorre un evidente cambio culturale anche a difesa della legalità”.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando commentando l’aggressione ad una pattuglia della polizia municipale da parte di un commerciante multato a Palermo venerdì sera per occupazione abusiva di suolo pubblico

