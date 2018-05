Nel week end presidio dei Carabinieri del Comando Provinciale a piazza Cairoli

Messina: I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno effettuato un ulteriore servizio di prevenzione in Piazza Cairoli e nelle vie limitrofe del centro cittadino. Nei servizi sono stati impiegati una Stazione Mobile, cui i cittadini potevano rivolgersi in caso di necessità ed alcune pattuglie di militari che hanno vigilato a piedi il centro cittadino supportate dalla presenza delle gazzelle, dai servizi di carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile e da personale in abiti civili del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Messina Centro.

Nel dispositivo di vigilanza schierato nel centro cittadino anche le “Squadre Operative di Supporto”, che presidiano i principali obiettivi sensibili del Capoluogo in sinergia con i militari del Comando Provinciale di Messina.

Sono unità speciali antiterrorismo, messe in campo dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, composte da uomini appositamente addestrati ed in grado di fronteggiare le situazioni più particolari. I militari sono dotati di un equipaggiamento speciale nonché di attrezzature in uso normalmente ai reparti d’élite dell’antiterrorismo.

Alla luce del sempre maggiore afflusso di giovani, di cittadini e di turisti che, con l’arrivo della bella stagione, frequentano il centro sono stati predisposti i servizi preventivi dell’Arma al fine di garantire a tutti la massima cornice di serenità e sicurezza per godere a pieno della piazza e delle vie del centro cittadino.

L’impegno dell’Arma proseguirà anche nelle prossime settimane con analoghi servizi preventivi.

Parallelamente, all’impegno nell’area del centro cittadino, è stata sviluppata una mirata attività di controllo ad ampio raggio nei quartieri di Minissale, Provinciale, Giostra ed Annunziata. 16 le persone denunciate di cui: 2 per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, 2 per ricettazione, 2 per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari inerenti lo stato di eventuale alterazione psicofisica mentre si trovavano alla guida di veicoli, 2 per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. 6 le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti con il sequestro complessivo di 23 grammi di stupefacente del tipo marjuana e cocaina.

Sono state inoltre effettuate 2 perquisizioni domiciliari e 21 perquisizioni di veicoli e controllati complessivamente 220 veicoli e 350 persone. Elevate inoltre numerose sanzioni per infrazioni al codice della strada con il sequestro di 9 veicoli perché privi di copertura assicurativa ed il ritiro di 4 patenti di guida.