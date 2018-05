Denunciato un 53enne per “lesioni personali” e “porto illegale di arma da sparo”

Aprilia: Nella serata del 5 maggio 2018, un 40enne del posto, si recava presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, presentando una ferita ad una gamba provocata da un colpo di arma da fuoco. Gli immediati accertamenti posti in essere dai militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile , hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità a carico di un 53enne del posto, il quale, per motivazioni di carattere economico, si era poco prima presentato al cospetto della vittima, ed aveva esploso al suo indirizzo un colpo di pistola, facendo successivamente perdere le proprie tracce. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per “lesioni personali” e “porto illegale di arma da sparo”.