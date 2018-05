In autostrada con un quintale di rame rubato: la Polizia denuncia due catanesi

Palermo: La Polizia di Stato recupera un quintale di rame rubato che viaggiava in autostrada e denuncia due malviventi catanesi

Personale della Polizia di Stato, ieri mattina, ha evitato che un grosso carico di rame di provenienza furtiva raggiungesse il capoluogo catanese.

Durante il pattugliamento dell’autostrada “A19” Palermo-Catania, proprio in direzione del capoluogo etneo, in territorio di Petralia Sottana, una pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Buonfornello ha fermato un autocarro e sottoposto a controllo mezzo ed occupanti.

Questi, due pregiudicati catanesi, rispettivamente di 45 e 55 anni, hanno mostrato chiari cenni di nervosismo: è stato questo un segnale di allerta per i poliziotti che, nel cassone del mezzo, avrebbero rinvenuto un carico di 92 kg. di rame.

Sulla provenienza della cospicua quantità di “oro rosso”, nessuna indicazione i due malviventi hanno saputo fornire.

Per questo motivo i due catanesi sono stati denunciati per ricettazione nonché per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli ed il veicolo è stato sequestrato.

Plausibile che i due stessero conducendo il prezioso carico nel catanese dopo averlo rubato o ricevuto nel palermitano, in tal senso oltre che allo scopo di pervenire alle identità di eventuali complici o committenti il furto, sono in corso indagini di polizia.