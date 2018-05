Identificato e denunciato l’autore del danneggiamento dell’auto del Sindaco di Ribera (Ag)

Indagine fulminea quella dei Carabinieri della Tenenza di Ribera, che a meno di 24 ore dal danneggiamento della Bmw di proprietà del Sindaco di Ribera, Carmelo Pace, hanno identificato e denunciato l’autore all’Autorità Giudiziaria. La vettura in questione, infatti, mentre era in sosta nelle adiacenze del municipio, era stata danneggiata da parte di un ignoto, che con alcuni calci aveva rotto i fanali anteriori e posteriori, provocando danni per alcune centinaia di euro, fuggendo successivamente a piedi. Ma a seguito dell’immediato intervento sul posto di una pattuglia della locale Tenenza dei Carabinieri, sono stati subito individuati alcuni testimoni. E proprio attraverso le testimonianze raccolte, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del gesto, identificato in P.G., 32 enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sciacca (Ag) con l’accusa di “Danneggiamento aggravato”. L’individuo, non appena è stato condotto in caserma, ha ammesso le sue responsabilità.

I motivi del gesto, sono ancora al vaglio degli inquirenti.