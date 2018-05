Dopo aver rubato al supermercato reagiscono contro il vigilante: I Carabinieri arrestano 2 minori

Serravalle Scrivia: i Carabinieri hanno arrestato due minorenni che dopo aver rubato generi alimentari al supermercato, hanno reagito contro il vigilante.

Nella serata di ieri i Carabinieri di Serravalle Scrivia e di Arquata Scrivia, hanno tratto in arresto due minorenni, italiane di 16 e di 17 anni, per il reato di rapina impropria.

I Carabinieri sono intervenuti su richiesta del vigilante del supermercato, il quale, dopo avere fermato un gruppo di ragazze, per un controllo finalizzato a verificare se avessero sottratto della merce dai banconi senza pagarla, si è visto strattonare per essere colpito a calci e pugni. L’intervento delle Forze dell’Ordine ha in parte dissuaso le ragazze dall’atteggiamento violento, pur se non del tutto. Infatti alla vista dei militari le due ragazze non si sono comportate in maniera collaborativa. I militari hanno rinvenuto all’interno della borsa di una delle due ragazze vari alimenti e bevande. Condotte presso il Centro di Prima Accoglienza di Torino, sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto