Avevano realizzato abusivamente due pedane con tettoia all’interno dello stabilimento balneare

Terracina: Il 4 maggio 2018, i Carabinieri della locale stazione in collaborazione con personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo, a conclusione delle verifiche afferenti all’attività ispettiva svolta congiuntamente presso uno stabilimento balneare di quel lungomare, deferivano in stato di libertà all’A.G., l’amministratore della società affidataria della gestione della struttura ed il relativo tecnico-progettista. I suddetti, ciascuno nell’ambito delle rispettive qualità, sono ritenuti responsabili dell’abusiva realizzazione, su area demaniale marittima, di due pedane con annesse tettoie in legno, per un totale di metri quadri 450 circa, utilizzate per un evento musicale tenuto, senza alcun titolo autorizzativo, nelle giornate del 28 e 29 aprile 2018. L’area in questione è stata sottoposta a sequestro