Doppia operazione della Polizia:“Arrestato il boss dei Cursoti Milanesi PITARA’ Rosario ”Saretto ‘u furasteri” – Sequestrato arsenale di armi

“Nesima Superiore: sequestrato arsenale di armi ed arrestato il detentore”

Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di PITARA’ Rosario (cl.1954), inteso “Saretto ‘u furasteri” per omicidio, con l’aggravante di avere agito per motivi futili e abietti, essendosi avvalso delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p. al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa denominata Cursoti milanesi e con premeditazione.

Le indagini, eseguite dalla Squadra Mobile di Catania, hanno fatto luce su un omicidio commesso nel 1987 da PITARA’ Rosario, al vertice dell’organizzazione mafiosa denominata Cursoti Milanesi, nel corso della cruenta guerra di mafia che vedeva contrapposti i clan catanesi.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato, nell’ambito di servizi eseguiti dalla Squadra Mobile nel rione di Nesima Superiore, ha sequestrato un arsenale di armi, tra cui una famigerata “penna pistola” ed arrestato un soggetto.