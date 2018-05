30enne denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Fondi: Il 4 maggio 2018, i Carabinieri della locale Tenenza, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà all’A.G. un giovane 30enne, responsabile della cessione di grammi 0,6 circa di sostanza stupefacente tipo cocaina ad una persona del luogo, che verrà segnalata all’autorità prefettizia per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito della successiva perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di ulteriori grammi 4,0 circa di hashish nonchè di tre bilancini di precisione e vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro