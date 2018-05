Evade dai domiciliari e la fidanzata cerca di “coprirlo”

Latina: In data 1 maggio 2018, i militari della stazione Carabinieri di Borgo Grappa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto per il reato di “evasione” D. M., 27enne del luogo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari. il prevenuto risultava assente dalla propria abitazione senza giustificato motivo durante precedenti controlli effettuati. nel medesimo contesto operativo, militari operanti, deferivano in stato di libertà, per il reato di “favoreggiamento personale”, una 24enne del luogo, per aver fornito false informazioni sull’assenza del suddetto fidanzato.

L’arrestato veniva ricondotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata odierna