Eseguita dai Carabinieri un’ordinanza di carcerazione nei confronti di una trentacinquenne nigeriana

I Carabinieri della Stazione di Budrio hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione nei confronti di una trentacinquenne nigeriana. Il provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bergamo, riguarda una serie di delitti contro la fede pubblica, tra cui la falsità materiale e il possesso di documenti di identificazione falsi, nonché la violazione delle norme concernenti la disciplina dell’immigrazione che la donna, parrucchiera, residente a Budrio, aveva commesso qualche tempo fa in un comune del bergamasco e per i quali era stata riconosciuta colpevole. Rintracciata dai Carabinieri di Budrio, la trentacinquenne è stata accompagnata presso la casa circondariale di Bologna per l’espiazione di una pena di un anno e quattro mesi di reclusione .