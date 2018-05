Denunciato un 56enne per resistenza, violenza e danneggiamento

Formia (LT): Nelle prime ore del 03 maggio 2018, presso la sede della Compagnia Carabinieri, i militari della locale aliquota radiomobile, denunciavano un 56enne residente ad Itri (LT) per i reati di “resistenza”, “violenza” e “danneggiamento”.

L’uomo, verso le ore 01.10, si presentava presso la porta principale della caserma Carabinieri e, senza alcun motivo, citofonava con insistenza tanto da far richiedere, tramite la dipendente centrale operativa, l’intervento della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, – aliquota radiomobile.

L’uomo tuttavia continuava ad agitarsi diventando sempre più aggressivo e, dopo aver divelto una segnaletica stradale, la lanciava all’interno dell’area riservata a parcheggio della compagnia Carabinieri, per poi porsi al centro della carreggiata, e fermare in modo pericoloso le auto in transito.

Per ultimo, il 56enne lanciava delle pietre sull’auto dei militari intervenuti ed a usare resistenza nei loro confronti. Dopo una breve colluttazione con i militari, l’uomo a mezzo autoambulanza del 118, veniva trasferito presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Formia.