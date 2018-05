All’interno di un box occultati 5 kg. Di stupefacente e una pistola pronta all’uso: La Polizia arresta Domenico Sergi (Video)

La Polizia di Stato ha arrestato Domenico Sergi cl. ’86, che occultava in un box di Corsico 5 kg. di stupefacente ed una pistola pronta all’uso. L’indagine della D.D.A. di Milano ipotizza per diversi indagati, legati alla famiglia Sergi-Papalia, i reati di riciclaggio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, personale della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Milano, con l’ausilio di unità cinofile e di equipaggi della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha dato esecuzione a n. 11 decreti di perquisizione locale e personale emessi della locale Direzione Distrettuale Antimafia (Dr.ssa Cecilia VASSENA) nei confronti di altrettanti indagati per i reati di riciclaggio in concorso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti SERGI Domenico è figlio di Francesco, cl. ’56 di PLATI’ (RC), che sta scontando la condanna dell’ergastolo per omicidio, associazione mafiosa, traffico di sostanza stupefacente ed altri importanti reati, nonché nipote di PAPALIA Antonio, cl. 54’, fratello del noto PAPALIA Rocco.

Individuate diverse autovetture contenenti parti meccaniche di altri veicoli di ingente valore commerciale, alcuni dei quali provento di furto. Sequestrata una Maserati Granturismo con targa svizzera parcheggiata sotto l’abitazione di SERGI Francesco, nella disponibilità della figlia Anna e del genero