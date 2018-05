Ovuli di eroina nascosti nelle parti intime: Nigeriana in manette a Giarre

I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza una nigeriana di 29 anni, poiché ritenuta responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, in Via Raffaello Grassi, una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha imposto l’alt all’autovettura condotta dalla donna. Notando l’eccessivo nervosismo mostrato dalla stessa, i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Accompagnarla in caserma, previa perquisizione personale, è stata trovata in possesso di circa 350 grammi di eroina, contenuta dentro degli ovuli che la 29enne occultava nelle parti intime.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestata, assolte le formalità di rito, è stata associata al carcere di Catania Piazza Lanza.