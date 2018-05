Fanno sesso in pieno giorno sul marciapiede davanti alla scuola: due persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato una trentottenne italiana e un cinquantatreenne tunisino per atti osceni. E’ successo lunedì pomeriggio, quando la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la chiamata di un cittadino che riferiva di aver avvistato due persone completamente nude che stavano consumando un rapporto sessuale sul marciapiede situato all’ingresso dell’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” di via Cento. All’arrivo dei Carabinieri, i due soggetti che non avevano ancora terminato l’atto sessuale ed erano un po’ alticci a causa dell’alcol ingerito, sono stati interrotti e invitatati a rivestirsi. Nonostante la scuola fosse chiusa per il ponte del 1° Maggio, di fatto, è un luogo frequentato da giovani, perché la palestra è utilizzata per le attività extrascolastiche e il parco adiacente è una zona frequentata da sportivi e famiglie.