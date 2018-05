Controlli alla circolazione stradale: tre denunce e un arresto

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito due denunce e un arresto durante i controlli alla circolazione stradale che hanno svolto lungo le principali arterie di comunicazione stradale tra Bologna e Provincia, recentemente interessate da un flusso intenso di viaggiatori a causa delle festività. Tra le centinaia di automobilisti identificati, tre sono stati denunciati tra Imola, Mordano e Vergato, mentre un quarto, ventiduenne modenese, residente a Crespellano, è finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per aver aggredito un Carabiniere. E’ successo ieri notte in via Provinciale Est a Bazzano, quando una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione ha intimato l’alt al giovane che stava guidando la sua Alfa Romeo Giulietta con un’andatura pericolosa, incurante della presenza di tre passeggeri, due ragazze e un ragazzo, che stava trasportando. Dato che il ventiduenne non era lucido e faceva fatica a dialogare, i militari lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso per invitarlo a sottoporsi alle analisi del sangue finalizzate a rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o alcoliche. Resosi conto di quello che stava accadendo, il giovane ha dato un pugno in faccia a un Carabiniere e ha tentato la fuga dall’ospedale, ma è stato subito raggiunto e ammanettato. Il militare è stato medicato e dimesso con una prognosi di cinque giorni per “Trauma contusivo del volto e abrasioni multiple secondarie per opera di terzi”. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’automobilista è stato sottoposto alla detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattina odierna.