Va in caserma per avere un’informazione e finisce in manette

Sabato sera un cittadino trentaseienne rumeno si è presentato nella caserma dei Carabinieri di Crespellano per avere informazioni sulla sua patente di guida. Il militare addetto alla ricezione del pubblico ha svolto alcune verifiche sull’identità dell’uomo e ha scoperto che doveva essere arrestato poiché pendeva nei suoi confronti una condanna di un anno, tre mesi e dodici giorni di reclusione comminatagli dal Tribunale di Livorno per reati contro il patrimonio e la persona. Da due anni l’uomo risultava irreperibile e di conseguenza non era stato possibile sino ad ora fargli scontare la pena. Invece di tornare a casa, il trentaseienne è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Bologna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.