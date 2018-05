Sorpreso a rubare nell’Istituto De Gasperi, 23enne arrestato dai Carabinieri

Ieri notte una pattuglia della Stazione Carabinieri di Palermo – Resuttana Colli ha arrestato in flagranza di reato M.s., 23enne palermitano con l’accusa di tentato furto aggravato e ricettazione.

Il giovane, previa effrazione di una porta, si era introdotto negli uffici dell’istituto scolastico “A. De Gasperi” in piazza Papa G. Paolo II, asportando un p.c.. A seguito della perquisizione domiciliare, gli operanti hanno rinvenuto una bilancia pesa corrispondenza, oggetto di furto perpetrato il 23 marzo u.s. in danno della sede Provinciale Agenzia delle Entrate, di via Toscana. La refurtiva recuperata è stata restituita agli aventi diritto.

Tradotto presso il Tribunale di Palermo è stato giudicato con il rito direttissimo a seguito del quale, dopo la convalida, è stato sottoposto alla misura di obbligo presentazione alla polizia giudiziaria.