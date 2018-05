La Polizia deferisce tre tifosi del bari responsabili di intemperanze durante la partita di calcio Palermo – Bari allo stadio Renzo Barbera

Palermo: A seguito delle intemperanze registratesi da parte della tifoseria ospite nel corso dell’incontro calcistico Palermo vs Bari, valevole per il campionato di di serie B, disputatosi ieri sera presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria tre tifosi baresi rispettivamente di 19, 25 e 41 anni, resisi responsabili del lancio di petardi in occasione di manifestazioni sportive, illeciti puniti dall’articolo 6 bis della legge n. 401 del 1989.

Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare ulteriori responsabili dei predetti episodi.