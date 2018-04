Ripristino della custodia cautelare in carcere per un cittadino rumeno

Norma ,LT): Il 30 aprile 2018, nella decorsa notte, militari del locale comando stazione hanno tratto in arresto un cittadino Rumeno D.C.N. 36 enne, in ottemperanza all’ordinanza emessa l’11 aprile 2018 dal Tribunale Ordinario di Roma, dovendo espiare la pena di mesi 4 e gg 19 di reclusione per il reato di furto commesso a Roma nell’anno 2014. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’A.G.