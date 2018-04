Prende a calci le auto in sosta e tenta di aggredire i passanti: arrestato dai Carabinieri

Nella decorsa nottata i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno tratto in arresto un giovane messinese ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, nella centralissima zona di via Loggia dei Mercanti di Messina, località densa di locali notturni e a quell’ora frequentata da tanti giovani messinesi, un uomo, Iannò Alessandro, 37enne di Messina, in evidente stato di agitazione, senza giustificato motivo ed a torso nudo, ha iniziato a prendere a calci e pugni una serie di autovetture, ivi parcheggiate.

Grazie ad una tempestiva richiesta di aiuto pervenuta sull’utenza di pronto intervento del 112, la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Messina ha prontamente inviato sul posto 2 pattuglie del Nucleo Radiomobile, al fine di individuare l’autore prima che riuscisse a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. Giunti sul posto, i militari dell’Arma, constatando il palese stato di alterazione psico-fisica, dapprima tentavano di calmare e dissuadere il giovane il quale, senza giustificato motivo, improvvisamente si scagliava nei loro confronti aggredendoli, prima di essere bloccato ed arrestato.

Lo stesso è stato immediatamente ristretto in camera di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica peloritana, in attesa della celebrazione dell’udienza in rito direttissimo, avvenuto nella mattinata odierna, nella quale l’A.G., dopo aver convalidato l’arresto pronunciava, previo patteggiamento, sentenza di condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.