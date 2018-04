Formia (LT). In data 27 aprile 2018, i Carabinieri della locale aliquota radiomobile deferivano in stato di libertà per il reato di “furto aggravato” un 48enne del luogo.L’uomo veniva intercettato dopo aver asportato cosmetici all’interno di un esercizio commerciale per un valore complessivo di alcune centinaia di euro. La merce restituita all’avente diritto.