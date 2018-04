A Cardito (NA), i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Pietro Donadio dove ignoti avevano ferito con un colpo d`arma da fuoco Giuseppe Fuiano 44enne sottoposto agli ADD, e lo avevano attinto ai reni, probabilmente con un colpo di pistola sparato attraverso la porta di casa.

Trasportato all`ospedale Cardarelli, non versa in pericolo di vita, in attesa di intervento chirurgico.

Indagano i Carabinieri di Cardito e della compagnia di Casoria.