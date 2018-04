Fondi (LT): In data 28 aprile 2018, i Carabinieri della locale Tenenza, deferivano in stato di libertà G.F. 52 enne del luogo per il reato di “violazione obblighi inerenti alla sorveglianza speciale”. L’uomo durante un controllo veniva sorpreso mentre si intratteneva con pregiudicati del luogo.