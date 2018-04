32enne nigeriano trovato in possesso di marijuana

Fondi (LT). In data 27 aprile 2018, i militari dell’Arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 32enne nigeriano senza fissa dimora. L’uomo, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 4.14 circa di marijuana, suddivisa in 4 dosi più la somma contante di euro 15 (quindici) provento dell’attività di spaccio.