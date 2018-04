La Polizia arresta un uomo dopo l’ultimo episodio di aggressione nei confronti della moglie avvenuto dinanzi ai figli

Palermo: La Polizia di Stato, segnatamente personale della Squadra Mobile, ieri sera, ha proceduto all’esecuzione della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 44 anni, indagato per il reato di atti persecutori in danno della moglie e dei figli minorenni.

I gravi fatti di reato sono avvenuti nella provincia di Palermo e hanno costretto la moglie ed i figli a lasciare il proprio domicilio dopo avere subito per mesi gravi atti persecutori che hanno fatto modificare loro in modo radicale le proprie abitudini di vita. L’ultimo terribile episodio sarebbe avvenuto a Marzo quando l’indagato ha aggredito la moglie dinanzi ai figli.

L’uomo era già stato tratto in arresto nel 2013 in flagranza di reato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e atti persecutori e l’anno successivo ammonito dal Questore di Palermo per le sue reiterate condotte di minaccia e molestie in danno della ex moglie. Ha anche precedenti per furto ed è stato destinatario di un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi e alle competizioni sportive.

Il provvedimento odierno è stato emesso dal GIP dott.ssa Patrizia FERRO, su richiesta del pm dott. Ferdinando Lo Cascio del pool dei reati sessuali coordinato dal Proc. Agg. Dott. Ennio Petrigni.