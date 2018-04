Viola le prescrizioni del tribunale. Arrestato

Fondi (LT). In data 26 aprile 2018, i militari della Tenenza Carabinieri del luogo, in esecuzione di un decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale emesso dall’ufficio di sorveglianza di Roma, che concordava con le attività della citata Tenenza, traevano in arresto un 37enne del luogo. L’uomo, in data 31 marzo 2018, violava le disposizioni impostegli dall’A.G. di Roma che gli vietava di uscire di casa dalle ore 21.00. il predetto, espletate le formalità di rito, veniva condotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria