Stretta della Polizia contro il fenomeno delle scommesse illecite e delle ludopatie

Bagheria (PA): Stretta della Polizia di Stato contro il fenomeno delle scommesse illecite e delle ludopatie. controlli anche in materia di armi

Nel corso di recenti servizi di prevenzione svolti dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno delle scommesse illecite e delle ludopatie, con particolare riguardo alla salvaguardia dei minori, oggetto del “decreto Balduzzi” che ne disciplina gli ambiti di intervento anche in tema di somministrazione di bevande alcoliche e vendita di sigarette ai minori degli anni 18, gli agenti del Commissariato P.S. “Bagheria” hanno effettuato un controllo amministrativo presso un centro scommesse di Santa Flavia (PA), al cui interno sono state identificate numerose persone, tra cui n. 4 minori degli anni 18 per i quali la presenza è assolutamente vietata. Al titolare, R.R. di anni 23, è stata contestata la violazione di cui agli artt. 7 c.8 del D.L. 158/2012 (legge Balduzzi) e art. 24 commi 21 e 22 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro, con pagamento in misura ridotta di euro 6.666,67.

Nel corso dei controlli, sono state elevante sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, per un ammontare di euro 3.000 e sono state poste sotto fermo amministrativo n. 2 autovetture.

Sono stati intensificati, inoltre, i controlli volti alla verifica sul possesso dei requisititi per la detenzione delle armi che, dal mese di gennaio di questo anno, hanno portato al ritiro a vario titolo n. 70 fucili e n. 30 pistole, gran parte dei quali saranno destinati alla rottamazione.

Contestualmente a tale attività si è proceduto all’esame delle istanze di rilascio o rinnovo di licenze di porto di fucile, da cui l’emissione di 35 decreti di revoca o di diniego al rilascio.