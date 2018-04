Terrorismo, arrestato a Napoli migrante del Gambia

L’ordine era quello di lanciarsi con l’auto sulla folla. Il migrante del Gambia è stato arrestato su richiesta della Procura di Napoli grazie a un’indagine condotta in collaborazione tra polizia e carabinieri. Si chiama Alagie Touray, è nato in Gambia il 10 dicembre del 1996. È stato fermato all’uscita della moschea di Licola, in provincia di Napoli. Il fermo per l’uomo è scattato lo scorso 20 aprile ed è stato convalidato dal giudice, il quale ha emesso un’ordinanza cautelare sulla base di una segnalazione dell’intelligence spagnola. Lo vediamo nella foto mentre presta il giuramento.