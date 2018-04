Servizi dei Carabinieri per il giorno della festa della Liberazione, scattano denunce e sequestri

Palermo: Nel giorno della Festa della Liberazione, i Carabinieri delle Compagnie di San Lorenzo e di Piazza Verdi hanno lavorato con un unico obiettivo: la sicurezza dei cittadini.

I militari infatti hanno intensificato i controlli, finalizzati al contrasto e alla repressione degli illeciti al codice della strada.

Nella serata di ieri, gli uomini dell’Arma hanno effettuato numerosi servizi nei pressi dei locali della movida palermitana con l’ausilio dell’etilometro.

Il dispositivo attuato dai militari del Comando Provinciale di Palermo ha permesso di denunciare in stato di libertà 9 conducenti di auto, per guida in stato di ebbrezza, poiché trovati con un tasso alcolico superiore a 0.8 grammi/litro.

Altri 5 automobilisti sono stati multati per la stessa violazione, poiché trovati con un tasso di alcol nel sangue compresa tra 0.5 e 0.8. Per tutti, la patente è stata ritirata.

Ancora una volta i comportamenti pericolosi alla guida di auto sono stati numerosi e diverse le contravvenzioni.